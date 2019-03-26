Jandarma, kalpazanları paravan şirkette yakaladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; resmi belgede sahtecilik ve sahte çek imal etmek suçlarından uzun süredir haklarında arama kararı bulunan ve 'İparlar' grubu olarak tanınan kalpazanların, Ataşehir ve Tuzla ilçelerinde faaliyet gösterdikleri bilgisini aldı.

SIHHİ TESİSAT VE MOBİLYA ŞİRKETİ

Fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde kalpazanların, yakalanmamak için 2 ilçede de sıhhi tesisat ve mobilya dekorasyon şirketi adı altında paravan şirket kurduğu belirlendi. Kurmuş oldukları paravan şirket aracılığıyla, terör örgütü üyeleri dâhil olmak üzere yurt dışına çıkmak isteyen aranan şahıslara, sahte nüfus cüzdanı ve pasaport belgeleri düzenledikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Çete üyelerinin, aynı zamanda sahte çek üreterek ve çalıntı orijinal çekler üzerinde oynama yaparak, birçok vatandaşı maddi ve manevi zarara uğrattıkları da tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma ile adresleri belirledi ve bu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, grup üyesi 3 kişi yakalandı.

KİMLİK, BELGE, DİPLOMA, ÇEK VE PASAPORT

Arama yapılan adreslerdeki paravan iş yerlerinin içerisinde, farklı bir alan oluşturularak matbaaların kurulduğu ve bu matbaalarda çok sayıda malzeme olduğu görüldü. Aramalarda çipli kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte mühürler, basılmış ve kullanıma hazır vaziyette bulunan sahte diplomalar, çeşitli bankalara ait sahte çekler, çeşitli nüfus müdürlüklerine ait sahte mühürler, basıma hazır çek kâğıtları ile sahte pasaportlar ele geçirildi.

Grup üyesi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma tarafından ele geçirilen sahte belgeler ve sahte belgelerin yapımında kullanılan malzemeler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi.