Jandarmadaki FETÖ hücreleri darbeden önce tanışmış

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan eski jandarma astsubayı E.Y'nin beyanları, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava dosyasına girdi.

AA muhabirinin ulaştığı beyanda, 1989'da örgüt ile tanıştığını belirten E.Y., darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'ya kadar bu ilişkisini devam ettirdiğini söyledi.

ÖRGÜT TOPLANTILARINA KATILDILAR

Örgütün mahrem imamı "Tarık" kod Mehmet Sağlam'ın kendisiyle birlikte eski astsubaylar Uğur Elciyar, İbrahim Çimen ve Süleyman Torun'dan sorumlu olduğunu bildiren E.Y., 2 haftada bir örgüt toplantılarına katıldıklarını kaydetti.

Bir süre sonra "Tarık" kod adlı Mehmet Sağlam'ın kendilerini davanın tek sivil sanığı "Ahsab" kod adlı Mesut Özgen'e devrettiğini anlatan E.Y., Özgen'in üstünde ise "Murat" kod Mehmet Yıldırım Ergin'in olduğunu ifade etti.

Sohbet grubundaki astsubayların. her ay düzenli olarak himmet adı altında örgüt abisine para verdiğini anlatan E.Y., kendisinin de maaşının yüzde 10'unu bağışta bulunduğunu kabullendi.

ANKESÖRLÜ TELEFON VE BYLOCK

Örgüt toplantılarının yapılacağı gün ve yere ilişkin bilginin, mahrem abi tarafından kendilerine ankesörlü telefonla bildirildiğine dikkati çeken E.Y., "2010'dan itibaren irtibat kurmak için ankesörlü telefondan bizi arıyorlardı. Bazen buluşma günü ve saati, toplantı esnasında da belirleniyordu. Değişiklik olursa ankesörlüden bildiriyorlardı. Ankesörlü telefondan önce de bize operasyonel hat vermişlerdi. Bir süre bunu kullandıktan sonra bize ankesörlü telefonla görüşme yapılacağı talimatı gelmişti." bilgisini verdi.

İtirafçı E.Y., Ekim 2014'te "Ahsab" kod adlı Mesut Özgen'in evindeki toplantıda, kendisine örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu tabletin verildiğini söyledi.

Yaklaşık 3 ay boyunca örgütsel irtibatı ByLock ile sağladıktan sonra kendisinden tabletin alındığını anlatan E.Y., darbe girişiminden birkaç gün önce izne çıkacağının bilgisini paylaştığı Özgen'in, "Yakında jandarmada ihraç olacak." dediğini aktardı.

MAHREM İMAM İHRAÇLARI BİLDİRMİŞ

Yıllık izin için Sivas'ta bulunduğu sırada kendisini arayan Süleyman Torun'un ihraç listesinde isimlerinin olduğunu, bu konuyu Özgen ile görüşeceklerini söylediğini belirten E.Y., şöyle devam etti:

"Bunun üzerine Ankara'ya geldikten sonra sohbet grubundaki astsubaylarla 'Ahsab' kod Mesut Özgen ile Şaşmaz'da buluştuk. Ahsab, 'İhraçlar olacak, sizlerin de ismi listede var, üçünüz de ihraç edileceksiniz. Birbirinizle artık görüşmeyin, gerekirse size avukat temin edilecek.' dedi. Daha sonra telefonlarımıza Line isimli bir program yükleyen Ahsab, 'Bundan sonra bir şey olursa buradan haberleşeceğiz.' dedi."

KRİPTOLAR TOPLANTIDA TANIŞTI

Darbe girişiminden 3 gün önce sohbet grubundaki arkadaşı Süleyman Torun'a, Line üzerinden tanımadığı bir numaranın "Ambarlı'daki adrese gel." şeklinde bir mesaj geldiğini bildiren E.Y., sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Süleyman, bu mesajdan sonra söz konusu yere gitti ve ertesi gün orada yaşadıklarını bana anlattı. Toplantıda daha önce tanımadığı çok sayıda örgüt mensubu asker gördüğünü, ortamın çok gergin olduğunu söyledi. Toplantıyı yöneten kişinin, 'Abileriniz ne derse sözünden çıkmayın.' talimatını verdiğini söyleyen Süleyman, ilk kez oradaki herkesin gerçek ismini paylaştığını ve bu şekilde tanıştırıldığını anlattı. Bu duruma şaşırdım. Süleyman, 'Neden gerçek ismimizi aldılar, bilmiyorum. Aynı zamanda birbirimize telefon numaramızı da aldılar.' dedi. Daha sonra görüştüğüm başka sohbet gruptaki Güngör isimli astsubay da söz konusu toplantıya gittiğini ve aynı şeyleri yaşadığını anlattı. Ben de 'Hani gizlilik vardı, neden herkesi açığa çıkarıyorlar ki? Bu işte bir iş var.' dedim. Bizi ısrarla Ankara'da tutmaya çalışıyorlardı, bizi darbe hevesine kurban edeceklermiş. Bunların baş tezgahçısı sivil kişilerdi yoksa TSK'da hiçbir subay darbe girişimine kalkışmaz."

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, Sivas'ta yıllık izinde bulunduğunu, bu sırada kendisini arayan "Ahsab" kod adlı Mesut Özgen'in "Neredesin?" diye sorduğunu aktaran E.Y., Ankara dışında olduğunu söyleyince telefonun yüzüne kapatıldığı ifade etti.

İtirafçı E.Y., FETÖ'nün çözülmesi, adaletin tesis edilmesi için söz konusu beyanlarını baskı altında kalmadan verdiğini de sözlerine ekledi.