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Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama

Alaattin Çakıcı'nın tahliyesi sırasında çekilen görüntülerdeki araçların, memurlara ait olduğu bildirildi.

AA & Ensonhaber |
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Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama

Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, infaz düzenlemesi kapsamında  Alaattin Çakıcı’nın Sincan F Tipi Cezaevi’nden tahliyesi sırasındaki araç konvoyuyla ilgili açıklama yaptı.

ARAÇLAR MEMURLARA AİT

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ulaşımı sağlayan yol üzerinde 4 kilometre ötesinden başlamak suretiyle 3 ayrı kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu kontrol noktası ile cezaevi arasında kalan bölgede ikamet edenler ile cezaevinde görevli olanlar dışında hiç kimse bölgeye alınmamıştır. Hükümlülerin tahliyesi esnasında basında yayımlanan araç konvoyu görüntüleri dikkat çektiği anlaşılmaktadır. Görüntülerde yer alan araçlar, tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensupları ile kampüste çalışan memurlara aittir. Hükümlülerin tahliyeleri, hiçbir hükümlü şahıs/gruba ayrıcalık tanınmadan emniyetli bir şekilde ikametlerine ulaşmaları hedeflenecek bir plan doğrultusunda tüm komşu il valilikleri ile koordineli olarak sorunsuz icra edilmiştir/edilmektedir."

Alaattin Çakıcı tahliye oldu VİDEO


Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama

Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama

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