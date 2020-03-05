Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş yakalandı

İzmir'in Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli tarihlerde kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği kumar, alkol ve sigara yasağına yönelik denetimlerin, daha önceden iş yeri sahiplerine bildirildiğini tespit etti.

DENETİM OLMADAN BİLGİ SIZDIRDILAR

Geçen 28 Şubat akşamı Ayrancılar Mahallesi'ndeki gece kulübü ile kahvehanelere düzenlenen ve 40 kişinin gözaltına alındığı denetimde ise bilgi sızdıran kişilerin, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş İbrahim Demirtaş ve Uzman Çavuş Mehmet Sefa İnönü olduğu ortaya çıktı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

2 şüpheli 2 Mart Pazartesi günü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkili, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.