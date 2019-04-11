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Japon F-35 için arama seferberliği

ABD, Rusya ve Çin düşen F-35'i bulmak için büyük bir çaba içerisinde girdi.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 08:17..
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Japonya’da düşen Pasifik Okyanusu’na düşen F-35’in ardından bölgede büyük bir arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. İlerleyen saatlerde uçağın kuyruk parçası bulundu.

HAVADAN VE DENİZDEN ARANIYOR

Bölgede denizden ve havadana arama kurtarma faaliyeti yapan Japon Savunma Kuvvetleri’ne ek olarak Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-52 (çağrı adları TASTE 01 ve 02) ile Amerikan Donanması’na ait P-8 Poseidon deniz karakol uçağı bölgede uçuyor. Ayrıca USS Stethem destroyeri de denizden çalışmalara destek veriyor.

MİSAWA’DAN HAVALANMIŞTI

Japonya’da imal edilen uçak, Misawa Hava Üssü’ndeki 12 F-35A’dan biriydi. Üsten kalkan uçakla son temas 85 deniz mili (157 kilometre) güneyde kurulmuştu. Halen pilot için arama çalışmaları sürüyor.

Japon F-35 için arama seferberliği

ÇİN VEYA RUSYA ENKAZI ÇIKARTIR MI

Ortaya atılan sorulardan biri de Rusya veya Çin’in enkaza ulaşıp ulaşmayacağı. Uluslararası sahada düşen uçağın enkaz parçalarını çıkarmak için Japonlar büyük çaba içinde.

SİNYAL AVCISI VE AC-130J’LER DE UÇUŞTA

Kazanın arkasından Japon hava sahasında RC-135U River Joint uçağının da uçması dikkat çekti. Sinyal avcısı olarak bilinen RC-135U, TORA36 çağrı adıyla uçuyor. Ayrıca Japonya üzerinde iki adet AC-130J Ghostrider (çağrı adları KANTO51 ve 52) Japon hava sahası üzerinde devriye uçuşunda.

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