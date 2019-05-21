taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Japonların tacize karşı önlemleri

Taciz vakalarının yüksek olduğu Japonya'da, polis, tacize maruz kalanlar için yeni bir uygulama geliştirdi.

AA | 21.05.2019 - 16:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Japonya’da Tokyo polisi tarafından geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması, özellikle kalabalık metro seferlerinde elle tacize maruz kalan kadınlar arasında ilgiyle karşılandı.

‘Digi Police’ adlı uygulama, tacize maruz kalan kişiler tarafından aktif hale getirildiğinde, mümkün olan en yüksek tonla ‘kes artık’ diye bir ses çıkarıyor ya da telefon ekranında mağdurun etrafındaki yolculara gösterebileceği şu imdat mesajı beliriyor, “Burada bir tacizci var. Lütfen yardım edin.”

Aslında uygulama, üç yıl önce yaşlılar ve küçük çocuğu olan ebeveynler için sahtekarlığa, dolandırıcılığa karşı bilgi vermek amacıyla hazırlandı. Piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra da tacizcileri uzaklaştırma fonksiyon eklendi.

Japonların tacize karşı önlemleri

EN AZ 237 BİN KİŞİ İNDİRDİ

Uygulamanın, şimdiye kadar 237 binden fazla kişi tarafından indirildiği belirtildi. Polis yetkilisi Keiko Toyamine, bu sayının kamu hizmeti sunan bir uygulama için ‘alışılmadık derecede fazla’ olduğunu söyledi. Üstelik Toyamine, bu sayının da her ay 10 bin kadar arttığını vurguladı.

Toyamine, “Mağdurlar genelde bağırıp yardım istemekten korkuyor. Ancak imdat mesajı sayesinde taciz sonrasında sessiz kalsalar bile diğer yolcuları uyarabiliyorlar.” dedi.

Japonların tacize karşı önlemleri

Tacizden hüküm giyen suçluların rehabilite edildiği bir merkezde çalışan sosyal hizmet uzmanı Akiyoshi Saito da “Tacizciler; utangaç görünen, polise şikayette bulunma konusunda çekingen davranacak kişileri hedef almaya meyillidir.” ifadelerini kullandı.

Saito, erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğuna dair geleneksel önyargıların hâkim olduğu Japonya gibi ülkelerde, bu tarz uygulamaların kadınlara daha fazla güç vereceğini savundu.

2017'DE 900 VAKA RAPOR EDİLDİ

Tokyo Emniyet Teşkilatına göre, 2017 yılında Tokyo’da sefer yapan tren ve metrolarda 900 elle taciz ve sarkıntılık vakası rapor edildi. Bu suç için, altı aya kadar hapis ya da 500 bin yen (yaklaşık 27 bin 500 TL) para cezası öngörülüyor. Şiddet ya da tehdit içeriyorsa hapis cezası 10 yıla kadar çıkabiliyor.

Demir yolu şirketi East Japan Railway, yoğun saatlerde sadece kadınların alındığı tren seferleri işletiyor. Taciz vakalarının daha sık rastlandığı ‘kötü şöhrete sahip’ bazı hatlarda da güvenlik kameraları yerleştirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

172
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

510
Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

484
Türk-İş grev çağrısı yaptı

Türk-İş grev çağrısı yaptı

263
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

108
Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

173
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir