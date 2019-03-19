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Japonya asteroit üzerinde krater açacak

Japonya'nın, geçen ay Ryugu asteroidine iniş yapan Hayabusa2 uzay aracının, asteroit üzerinde patlayıcı kullanarak krater oluşturacağı ve yer altı kaya örnekleri toplayacağı bildirildi.

AA | 19.03.2019 - 02:10..
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Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa2'nin, 5 Nisan'da, güneş veya uzay ışınlarına maruz kalmayan daha derin yer altı örneklerini toplamak için Ryugu asteroidi yüzeyine 2 kilogram patlayıcı bırakarak krater açacağını açıkladı.

Japonya asteroit üzerinde krater açacak

PATLAYICIYI YERLEŞTİRİP DİĞER TARAFINA GEÇECEK

JAXA proje mühendisi Takanao Saeki, uzay gemisinin patlama olmadan önce asteroitin diğer tarafına hızlı bir manevra yapmasının planlandığını ve böylece patlamayla ortaya çıkan parçacıkların Hayabusa2'ye çarpmasının önlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Saeki, bunun hassas hesaplama gerektiren zorlu bir işlem olacağını kaydetti.

Japonya asteroit üzerinde krater açacak

KRATERE DÖNMEK İÇİN BİRKAÇ HAFTA BEKLEYECEK

Hayabusa2'nin patlamanın olacağı alandan ayrılırken kayıt için bir kamera bırakacağını aktaran Saeki, uzay aracının, gözlem yapmak için kraterin bulunduğu konuma geri dönmeden önce birkaç hafta bekleyeceği bildirildi.

Japonya asteroit üzerinde krater açacak

Hayabusa2, 22 Şubat'ta Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmişti. Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutucak kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

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