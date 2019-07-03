Japonya balina katliamına geri döndü

Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’ndan 1986 yılında çekilen Japon hükümeti, 33 yıldan beri yürürlükte olan balina avı yasağını yürürlükten kaldırarak skandal bir karara imza attı.

FİLOLAR YOLA ÇIKTI

Hayvan hakları savunucuları ve çevre koruma örgütlerinin tepkisini çeken ve dünya çapında geniş yankı uyandıran balina avının yeniden yasallaştırılması sonrasında Japon balıkçılar, dün ilk avlarına çıktı.

Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nın Kushiro kentindeki limanda düzenlenen törenin ardından 5 balina avcı teknesinden oluşan filo, denize açıldı.

YIL SONUNA KADAR 227 BALİNA KATLEDİLECEK

Balina avı teknelerden biri, pazartesi öğleden sonra ilk avını gerçekleştirerek Kushiro'ya geri döndü. Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki minke balinası, limana alındı.

Japonya Balıkçılık Müdürlüğü verilerine göre, gemilerle teknelerin aralık ayı sonuna kadar 227 balina avlanması bekleniyor. Bu kota, 52 minke balinası, 150 Bryde balinası ve 25 kuzey (sei) balinasını içeriyor.