Japonya, İHA alanında yabancı bağımlılığını azaltmak istiyor

Dünyada insansız hava araçlarının (İHA) önemi ortaya çıkmaya başladı.

Japonya, Türkiye’nin 20 yıl önce attığı adımları atmak istiyor.

2025’in Ağustos ayında Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, Türkiye’yi ziyaret etmiş; İHA’lar ve ülkeler arasında iş birliği gündeme gelmişti.

İHA İMALAT TESİSLERİNİ GEZDİ

Japonya Savunma Bakanı Şinjiro, Japonya’nın Nagoya kentinde bulunan yerel İHA imalat tesislerini gezdi.

Tesislerdeki prototip saldırı İHA’larını inceleyen Koizumi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya’nın ulusal savunma kapasitesini güçlendirme çabalarının artırılması gerektiğini söyledi.

''YERLİ İHA ÜRETİM ÜSSÜ TEŞVİK EDİLMELİ''

Savaşlarda İHA’ların rolünün arttığına işaret eden Koizumi, Japonya’da “yerli İHA üretim üssü kurulmasının ve sivil teknolojilerin askeri kullanımının teşvik edilmesi” gerektiğini belirtti.

Koizumi, Japonya’nın çok sayıda düşük maliyetli, yüksek performanslı İHA edinerek istikrarlı bir tedarik ve bakım sistemi kurması gerektiğini ve bu yolla bu alandaki kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

YABANCI TEDARİKÇİLERE BAĞIMLILIK AZALTILMALI

Ülkesinin bu alanda yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltması ve insansız sistemler için kendi kapasitesini güvence altına alması gerektiğini vurgulayan Koizumi, “Japonya’nın İHA alanında yerli bir üretim ve teknoloji üssüne sahip olması şart.” dedi.

Koizumi, devlet destekli Japonya Kalkınma Bankası’nın (DBJ) ülke içinde savunma işletmelerine yönelik yatırım teşviklerinin, yakın gelecekte yeni şirketlerin İHA üretim sektörüne girmesini sağlayacağını bildirdi.