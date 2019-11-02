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Japonya, NASA'nın Ay istasyonu inşa etmesine yardım edecek

Japonya, NASA'nın Ay'a yakın bir uzay istasyonu inşa etmesine yardım etme sözü verdi.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 11:07..
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Önümüzdeki 10 yıl boyunca Ay'a insanlı uzay görevleri düzenlemeyi planlayan NASA, 1961 ile 1975 yılları arasında gerçekleştirdiği Apollo görevinden çok daha fazlasını yapmak istiyor.

NASA'nın, iki kişilik mürettebattan oluşacak ve 2024 yılında yapılacak ilk insanlı Ay görevinde, astronotlar 6 buçuk gün boyunca Ay yüzeyinde kalacak. Astronotlar, bu süre zarfından 4 Ay yürüyüşü gerçekleştirerek su buzunu örnekleme de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel gözlemler yapacak.

NASA, 1961 ile 1975 yılları arasında gerçekleşen Apollo görevinden farklı olarak, 2024 yılında planladığı görevde kullanılacak araç ve ekipmanları, astronotlardan daha önce Ay'a gönderecek.

NASA

JAPONYA, NASA’YA YARDIM EDECEK

Japonya, yeni kurulacak Ay istasyonu için; bir yaşam destek sistemi, iklimlendirme cihazları ve bataryalar dahil olmak üzere kritik bileşenler sağlayarak NASA’ya yardım edecek. Ancak Japon hükümeti, maliyet kaygıları nedeniyle istasyonun inşaatında aktif olarak rol alıp almayacaklarına henüz karar vermiş değil.

Japonya, her iki durumda da uluslararası teknoloji itibarını güçlendirerek ABD ile olan ilişkilerini daha da ilerletecek.

NASA

BAŞKA ÜLKELER DE DESTEK VERECEK

NASA’nın Ay programını destekleyen tek ülke Japonya olmayacak. Geçtiğimiz şubat ayında Kanada ve eylül ayında Avutralya hükümeti, NASA’ya yardım edeceklerini açıklamıştı.

Bilim insanları, söz konusu Artemis görevlerinin iniş alanı olarak Ay'ın güney kutup bölgesini kullanacak. Araştırmacılar, milyarlarca yıl boyunca krater duvarlarının güneş ışığının yansımasını önlediği bu karanlık alanlarda, buzun sıkışmış olduğuna inanıyor.

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Japonya, NASA'nın Ay istasyonu inşa etmesine yardım edecek

Japonya, NASA'nın Ay istasyonu inşa etmesine yardım edecek

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