Japonya, şarjlı hizlı trenini test etti

Teknoloji denince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Japonya, yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Central Japan Railway şirketi, bataryalarla çalışabilecek yeni bir hızlı tren inşa etti.

Elektrik kesintisi gibi durumlarda bataryalarından güç alacak yeni hızlı trenin deneme seferleri ise başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Japonya’nın Shizuoka Eyaleti’nde bir deneme seferi gerçekleştiren şirket, yeni treninin, olası uzun elektrik kesintileri sırasında tünellerde veya köprülerde mahsur kalan trenleri, kullanılacak piller sayesinde en yakın istasyona ulaştırma amacını taşıdığını açıkladı.

Dünyada bir ilk olacak N700S model hızlı tren, güç alacağı bataryaları ise vagonların altında taşıyacak. Yeni trenin 2020 yılının Temmuz ayında ilk seferini yapması planlanıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.