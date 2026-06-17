Japonya, Türkiye ile İHA iş birliği istiyor

Japonya, değişen küresel güvenlik dengeleri ve artan bölgesel tehditler doğrultusunda savunma politikalarında yeni bir yön arayışına girdi.

Bu kapsamda Türkiye’nin özellikle insansız hava araçları alanındaki göz alıcı kabiliyetleri, Tokyo yönetiminin dikkatini çekti.

TOKYO’DAN TÜRKİYE’YE SAVUNMA VURGUSU

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koizumi, Türkiye’nin insansız hava araçları başta olmak üzere savunma teknolojilerine büyük önem verdiğini ve bu alandaki ilerlemenin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

İHA ALANINDA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Koizumi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İHA geliştirme kabiliyetine vurgu yaparak iki ülke arasında bu alanda fikir alışverişi yapıldığını belirtti.

Tarafların, savunma teknolojileri ve stratejik iş birliği konularında temaslarını artırma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Hakan Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu

ANKARA–TOKYO SAVUNMA DİYALOĞU DERİNLEŞİYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı heyetinin daha önce Japonya’da gerçekleştirdiği temaslar da iki ülke arasındaki savunma diyaloğunun geliştiğini ortaya koyuyor.

Ziyaret kapsamında Tokyo ve Kobe’de çeşitli kurumlarla görüşmeler yapılmış, savunma sanayii kuruluşları ve askeri yetkililerle bir araya gelinmişti.

JAPONYA SAVUNMA STRATEJİSİNİ YENİLİYOR

Artan küresel riskler, bölgesel gerilimler ve güvenlik tehditleri Japonya’nın savunma politikasında köklü değişikliklere yol açtı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, Kuzey Kore’nin füze denemeleri ve Çin’in askeri kapasitesindeki artış, Tokyo’nun stratejik planlarını yeniden şekillendirdi.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE ARTIŞ HEDEFİ

Japonya’nın 2026 mali yılında savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 1,9’una ulaşması bekleniyor. 2027 yılı itibarıyla bu oranın yüzde 2 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

“PROAKTİF SAVUNMA” DÖNEMİ

Tokyo yönetimi, geleneksel savunma yaklaşımını daha proaktif bir modele dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda müttefik ülkelerle daha entegre bir güvenlik yapısı kurulması ve tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi planlanıyor.

Türkiye ile savunma sanayii alanında geliştirilecek olası iş birliğinin de bu yeni stratejik yaklaşımın önemli parçalarından biri olabileceği değerlendiriliyor.