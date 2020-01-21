Japonya, uzay savunma birimi kuracak

Son yıllarda bir hayli gelişen teknolojiler sayesinde füze ve savunma sistemleriyle beraber uzay yarışı da bir hayli önem kazandı. Gelecekte ülkelerin uzay yoluyla birbirlerine saldıracağı konuşulurken, Japonya şimdiden önlemini almaya başladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin füze ve savunma teknolojileri geliştiren rakipleri karşısında kendisini potansiyel tehditlerden koruması için bir "uzay savunma birimi" oluşturacağını duyurdu.

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Yeni meclis döneminin açılışında konuşan Abe, yeni birimin ABD ile iş birliği içinde çalışacağını belirtti.

Nisan ayında Japonya’nın Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) bir parçası olarak çalışmaya başlayacak birimin, ülkeyi siber tehditlerden korumak için görev yapacağını kaydeden Abe, Japonya’nın uydularına yönelik olası dış müdahalelere karşı kendisini savunması gerektiğine de vurgu yaptı.

SAVUNMAYA 460 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Japon kamuoyunda savunma harcamalarını artırmakla eleştirilen mevcut hükümet, geçtiğimiz ay uzayla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere 460 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı. Artan savunma harcamalarına neden olarak ise Çin ve Rusya’nın bölgede artan askeri faaliyetleri gerekçe gösteriliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.