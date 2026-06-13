Japonya'da 26 yıllık sır ölüm: Setagata aile cinayeti

Japonya tarihinde iz bırakan faili meçhul cinayetlerden biri…

Japonya, Tokyo şehrinde 31 Aralık 2000 yılında yaşanan korkunç bir cinayet ile sarsıldı.

Setagaya semtinde yaşayan 44 yaşındaki Mikio ile 41 yaşındaki Yasuko ve çocukları 8 yaşındaki Niina 6 yaşındaki Rei Miyazawa evlerinde meçhul bir saldırgan tarafından vahşice öldürüldü.

Katilin olay yerinde saatler harcaması ve DNA testi bırakmasına rağmen 26 yıldır aydınlatılamamış bu cinayet, Japonya’da faili meçhul cinayetlerin karanlık sayfalarından biri haline dönüştü.

4 KİŞİLİK AİLE BİR GECEDE YOK OLDU

30 Aralık’ı 31 Aralık’a bağlayan gecede meydana gelen olayda, Miyazawa ailesinin evine banyo camından giren saldırgan, önce yatakta uyuyan 6 yaşındaki Rei’yi boğdu.

Ardından baba Mikio, anne Yasuko ve 8 yaşındaki diğer çocukları Niina’yı defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli, iddiaya göre kaybolmadan önce evde saatlerce kaldı.

EVDE SAATLER HARCADI, DELİLER BIRAKTI

Olay sonrası evde yapılan incelemelerde, saldırganın yaklaşık 10 saat boyunca kaldığı evde aileye ait bilgisayarı kullandığı, buzdolabından yiyecek yediği ve tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çekmediği öğrenildi.

Öte yanda katilin ayrıca oturma salonunda bıçak, atkı, bel çantası, gömlek, ceket, şapka, eldiven ve iki mendil bıraktığı ve evden yaklaşık 100 bin yen nakit para da çaldığı yapılan inceleme raporlarında yer aldı.

DNA’SI TESPİT EDİLDİ

Cinayet sonrası yürütülen soruşturma kapsamında saldırganın ardında bıraktığı DNA örnekleri ile genetik yapısı belirlendi.

Saldırganın yarı Güney Avrupalı ve yarı Doğu Asyalı olduğu belirlendi.

ABD ASKERİ ÜSSÜNDEN GELEN KUM TANELERİ

Katilin geride bıraktığı bel çantasında ise kum taneleri tespit edildi.

Buna ilişkin yapılan analizler sonucunda, kumun Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden geldiği ortaya çıktı.

Şüphelinin ordudan biri tarafından gerçekleştirilebileceği şüphesi üzerine yapılan DNA testleri ve parmak izi taramalarında hiçbir eşleşmeye rastlanılmadı.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK SORUŞTURMALARINDAN BİRİ

Şüpheliye ait DNA örnekleri tespit edilse de, bu örneklerin kime ait olduğu hala aydınlatılabilmiş değil.

Japonya tarihinin en büyük soruşturmalarından biri haline gelen Miyazawa ailesi cinayetine ilişkin yürütülen çalışmalar hala devam ederken, katilin kimliğinin tespit edilmesine veya yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayan kişiler için 20 milyon yen tutarında bir para ödülü verileceği açıklandı.