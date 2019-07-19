Japonya'da animasyon stüdyosuna saldıran kişi belli oldu

Japonya'da dün bir animasyon şirketine düzenlenen kundaklama olayının ardından 33 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından Japon polisi, çalışmalarını yoğunlaştırdı ve bu saldırıyı düzenleyen kişinin kimliğini tespit etti.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada zanlının kimliğinin tespit edildiğini duyuran polis, zanlının 41 yaşındaki Shinji Aoba olduğunu açıkladı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Zanlının 2012 yılında bir soygun nedeniyle hüküm giydiği ve psikolojik sorunları olduğu ifade edildi. Hastanede tedavi altında bulunan zanlı, henüz sorgulanmadı.