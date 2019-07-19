taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6427
Euro
6.3385
Altın
1440.41
Borsa
102605.75
Gram Altın
260.32

Japonya'da animasyon stüdyosuna saldıran kişi belli oldu

Kyoto kentinde bir animasyon şirketine saldıran ve 33 kişinin ölümüne neden olan kişinin kimliği bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

İHA | 19.07.2019 - 16:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Japonya'da dün bir animasyon şirketine düzenlenen kundaklama olayının ardından 33 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından Japon polisi, çalışmalarını yoğunlaştırdı ve bu saldırıyı düzenleyen kişinin kimliğini tespit etti.

Japonya'da animasyon stüdyosuna saldıran kişi belli oldu

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada zanlının kimliğinin tespit edildiğini duyuran polis, zanlının 41 yaşındaki Shinji Aoba olduğunu açıkladı.

Japonya'da animasyon stüdyosuna saldıran kişi belli oldu

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Zanlının 2012 yılında bir soygun nedeniyle hüküm giydiği ve psikolojik sorunları olduğu ifade edildi. Hastanede tedavi altında bulunan zanlı, henüz sorgulanmadı.

Japonya'da animasyon stüdyosuna saldıran kişi belli oldu

Japonya'da animasyon stüdyosuna saldıran kişi belli oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Piar Araştırma'nın genel seçim anketi

Piar Araştırma'nın genel seçim anketi

422
Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

899
İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

679
İran: İHA kaybetmedik

İran: İHA kaybetmedik

39
Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

155
Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

396
Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

590
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir