Japonya’da AVM’de kimyasal spreyli saldırı: 19 kişi hastaneye kaldırıldı
Tokyo’nun Ginza bölgesinde bir kişinin alışveriş merkezinde sprey kullanarak yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastanelik oldu. Yetkililer, hastanede tedavisi süren bazı kişilerde boğaz ağrısı ve kaşınma belirtilerinin görüldüğünü belirtti.
Japonya’da korkutan saldırı...
Başkent Tokyo’da bir şüpheli, sprey kullanarak alışveriş merkezinin içindeki insanlara yabancı madde püskürtmeye başladı.
ŞÜPHELİ KAÇTI
Olay anında müdahale edilemeyen şüpheli, hızla kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
19 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, olayda 25 kişinin sıkılan yabancı maddeden etkilendiği belirlenirken, 19 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polisin şüpheliyi aradığı olayda, alışveriş merkezinin içindeki ATM yakınlarına sıkılan maddenin tahriş edici sprey olabileceği ifade edildi.
BAZI KİŞİLERDE KAŞINTI VE BOĞAZ AĞRISI BAŞLADI
Yetkililer, bazı kişilerin boğazlarında ağrı ve kaşıntı olduğunu ifade ettiğini aktardı.
Olayın ardından alışveriş merkezinin çevresindeki yol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)