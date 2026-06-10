Japonya'da eşiyle kavga eden goril derin düşüncelere daldı

Japonya'da ilginç görüntüler...

Söz konusu olay Nagoya kentindeki Higashiyama Hayvanat Bahçesi'nde yaşandı.

Burada yaşayan Kiyomasa isimli gorile ait görüntüler, son günlerin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

DİŞİ GORİLLE KAVGA ETTİ

13 yaşındaki batı ova gorili, eşi olduğu belirtilen bir dişi gorille tartışma yaşadı.

Kiyomasa, yaşanan kavganın ardından barınağından çıkarıldı.

DERİN DÜŞÜNCELERE DALDI

Gorilin dışarıda yalnız başına oturup düşünceli bir şekilde beklediği görüldü.

Görüntülerde, Kiyomasa'nın merdivenlere oturup çenesini eline dayadığı, zaman zaman başını kaşıdığı ve uzaklara dalıp gittiği anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan söz konusu görüntüler, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak viral oldu.

Bazı kullanıcılar görüntüleri komik bulurken bazıları ise üzüntülerini dile getirdi.