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Japonya'da hızlı tren kapısı açık gitti

340 yolcuyu taşıyan hızlı tren, saatte 280 kilometre hızla hareket ederken kapısı açık sefer yaptı.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 16:22..
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Kyodo ajansının haberine göre, East Japan demir yolu şirketinden yapılan açıklamada, Sendai şehrinden başkent Tokyo'ya yaptığı sefer sırasında bir hızlı trenin kapısının 40 saniye boyunca açık kaldığı, olayda yolculardan zarar gören olmadığı belirtildi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ CİHAZI KAPATMAYI UNUTTU

Makinist, sorunun bir temizlik görevlisinin, kapıları açıp kapayan cihazı kapatmayı unutmasından kaynaklandığını ifade etti. Kondüktörün, dokuzuncu kapının açık olduğuna dair göstergeler üzerine treni Shibata şehrindeki bir tünelde acilen durdurduğu ve 15 dakika süren kontrolün ardından trenin sefere devam ettiği belirtildi.

Japonya'da hızlı tren kapısı açık gitti

340 YOLCU KAPIYA YAKIN DURMADIĞI İÇİN KURTULDU

​Trende yaklaşık 340 yolcunun bulunduğu ancak kimsenin kapıya yakın durmaması sayesinde yaralanan olmadığı ifade edildi. Hızlı trenin varış noktasına 19 dakika geç ulaştığı, sorunun 7 hızlı tren seferini 28 dakikaya kadar geciktirdiği ve yaklaşık 3 bin 300 yolcuyu etkilediği bildirildi. Japonya'nın 'Shinkansen' isimli hızlı trenleri saatte 320 kilometre hız yapabiliyor.

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