Japonya'da kısırlaştırılan kişilere tazminat hakkı

Japonya, 1948-1996 yılları arasında uygulanan 'Irk Koruma Kanunu' kapsamında zorla kısırlaştırılan mağdurlardan özür diledi. Devlet ayrıca tazminat ödemeye de hazırlanıyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ırk ıslahı gerekçesiyle yaşanan ‘büyük ıstırap’ nedeniyle resmen özür diledi.

Abe, “Kanunun yürürlükte olduğu süre boyunca, kronik hastalığı ya da herhangi bir engeli olduğu fikrine dayanarak pek çok insan çocuk sahibi olmalarını engelleyen operasyonlara zorlandı, bu büyük bir ıstıraba neden oldu” ifadelerini kullandı. Abe, “Tüm içtenliğimle özür dilemek isterim.” dedi.

TAZMİNAT YASASI KABUL EDİLDİ

Hükümetin çarşamba günü onayladığı bir yasayla, yaşayan mağdurlardan her birine 3.2 milyon yen (yaklaşık 168 bin TL) tazminat ödenmesine karar verildi. Mağdurların çoğu, ameliyatlara zorlandığında çocuk yaşlarda ya da ergenliğe yeni girenlerdi.

Mağdurların, tazminat alabilmesi için konuyla ilgili oluşturulan bir komisyona beş yıl içinde başvuru yapmaları ve komisyon tarafından onay almaları gerekiyor.