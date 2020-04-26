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Japonya’da koronadan ölenlerin sayısı 374'e yükseldi

Japonya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 374'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 14 bin 69'a yükseldi.

İHA |
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Japonya’da koronadan ölenlerin sayısı 374'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi halini alan korona virüsü salgını Japonya’da dünden bu yana 16 kişinin daha ölümüne neden oldu.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını 374'e yükseltti.

Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 13 kişinin toplam bilançoya dahil olduğu ifade edildi.

VAKA SAYISI 14 BİNİ AŞTI

Bugün 72'si başkent Tokyo'da olmak üzere Japonya genelinde doğrulanan 126 yeni vaka, ülkedeki toplam vaka sayısını 14 bin 69'a çıkardı.

Diamond Princess adlı karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülkenin farklı eyaletlerinden 13 bin 357 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Japonya’da koronadan ölenlerin sayısı 374'e yükseldi

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