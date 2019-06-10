Japonya’da düzenlenen ofis sandalyesi yarışı Tokyo yakınındaki Hanyu şehrinde yapıldı.

Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

JAPON İŞİ YARIŞMA: OFİS SANDALYESİ SÜRDÜLER

İki saatlik sürede, 200 metre uzunluğundaki parkurda en fazla mesafeyi katedebilmek için sandalyelerini geriye doğru sürmeye çalışan yarışmacılar, sıcak ve nemli havada zorlu anlar yaşadı. Yüze yakın katılımcıdan oluşan 55 takımın katıldığı yarışın sonraki durağı, önümüzdeki ay Japonya'nın Iwate şehri olacak.

Japonya'da ofis sandalyesi sürme yarışması







