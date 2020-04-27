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Japonya'da parklardaki çiçekler budandı

Koronaya karşı mücadele edilen ülkede, halkın parklara gitmemesi için ilginç bir yönteme başvuruldu.

Haber Merkezi |
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Japonya'da parklardaki çiçekler budandı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs 3 milyonun üzerinde kişiye bulaştı.

Hastalıktan kurtulanların sayısı 1 milyona yaklaşırken, ülkeler salgının daha da yayılmaması için elinden geleni yapıyor.

Görüntüler Japonya'dan...

BİNLERCESİ BUDANDI

15 bine yakın korona vakası bulunan ülkede, baharda birçok ziyaretçi çekebileceği endişesiyle parklardaki binlerce çiçeğin budanmasına karar verildi.

Japonya'da parklardaki çiçekler kesildi İZLE

PARKLARDA GÜL VE LALE KALMADI

Her sene bahar ayında açan binlerce çiçeğe ev sahipliği yapan Tokyo'nun kuzeyindeki Yono Parkı'nın bu yıl salgın sürecinde birçok insan tarafından ziyaret edilebileceğinden endişe eden şehir yönetimi, parktaki 3 bin gülün budanması talimatı verdi. Tokyo'nun doğusundaki Sakura şehrindeki bir parkta da benzer bir kararla 100 bin lalenin budandığı öğrenildi.

Japonya'da parklardaki çiçekler budandı

TEPKİ GÖRDÜ

Uygulama kamuoyunun bazı kesimleri tarafından tepkiyle karşılanırken, yalnızca filizlenen dalların budandığını belirten yetkililer, çiçeklerin bölgedeki yerel anaokullarına bağışlanacağını söyledi.

Japonya'da parklardaki çiçekler budandı

KORONA TEHLİKESİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 7 eyaletinde ilan edilen OHAL'in kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişleten Japonya'da vatandaşlara "evde kalın" çağrısı yapılmıştı.

Ülkede şimdiye dek virüs nedeniyle 385 kişi hayatını kaybederken, 712'si daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 14 bin 156 kişi koronavirüse yakalanmıştı.

Japonya'da parklardaki çiçekler budandı

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