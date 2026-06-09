Japonya’da yerleşim yerinde ayı alarmı: Bahçede görülen ayı bayıltılarak yakalandı

Japonya’da son dönemde artış gösteren ayı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Başkent Tokyo’nun kuzeyindeki Toçigi eyaletine bağlı Utsunomiya bölgesinde bir evin bahçesinde görülen ayı, güvenlik ekipleri ve yaban hayatı uzmanlarını harekete geçirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yerleşim alanına kadar inen ayıyı kontrollü şekilde etkisiz hale getirerek olası bir tehlikenin önüne geçti.

BAHÇEDE GÖRÜLEN AYI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Utsunomiya’daki bir konutun bahçesinde ayı görülmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, hayvanın insanlara zarar vermemesi için özel ekipmanlarla müdahalede bulundu.

Bayıltıcı tabanca kullanılarak etkisiz hale getirilen ayı, daha sonra güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırıldı.

BAŞKA AYILAR DA OLABİLİR

Yetkililer, bölgede yalnızca bir ayının bulunmadığı ihtimali üzerinde duruyor. Özellikle son aylarda kırsal alanlardan yerleşim bölgelerine doğru hareket eden yaban hayvanlarının sayısındaki artış nedeniyle çevrede geniş çaplı tarama çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, olası yeni vakalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

JAPONYA’DA AYI SALDIRILARI ARTIYOR

Japonya’da son yıllarda ayıların yaşam alanlarının daralması ve yiyecek arayışı nedeniyle yerleşim bölgelerine daha sık inmeye başladığı belirtiliyor. Bu durum, özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde insanlarla yaban hayvanları arasındaki karşılaşmaların artmasına yol açıyor.

Yetkililer, artan saldırı ve temas vakalarının kamu güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade ediyor.

HÜKÜMETTEN YENİ TEDBİRLER

Japon hükümeti, ayı saldırılarına karşı mücadele kapsamında yeni önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda daha fazla lisanslı avcının görevlendirilmesi ve riskli bölgelerde müdahale kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Özellikle ayı saldırılarının yoğun olarak görüldüğü kuzey bölgelerinde güvenlik güçleri ve yerel yönetimler koordineli çalışmalar yürütüyor.

POLİSE ATEŞ ETME YETKİSİ VERİLDİ

Artan vakalar nedeniyle Japonya Ulusal Polis Ajansı da dikkat çeken bir adım attı. Yeni düzenlemeler kapsamında polis ekiplerinin, gerekli durumlarda ayılara karşı tüfek kullanmasına izin verildi.

Bu kararın, özellikle insanların hayatını tehdit eden acil durumlarda müdahale süresini kısaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

EK BÜTÇE HAZIRLIĞI GÜNDEMDE

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin de ayı saldırılarının önlenmesine yönelik yerel yönetimlere ilave mali kaynak sağlanmasını gündeme getirdiği bildirildi.

Uzmanlar ise uzun vadeli çözüm için yalnızca güvenlik önlemlerinin değil, yaban hayatı yönetimi ve doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik politikaların da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.