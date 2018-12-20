Japonya’dan katil uydu hamlesi

Japonya’nın, 2023’te Yamaguchi eyaletinde faaliyete geçirmeyi hedeflediği yeni uzay radarının, işlevine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

UZAY ÇÖPLÜĞÜNÜ DE TAKİP EDECEK

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya ve Çin’in, diğer ülkelerin uydularına zarar verebilecek teknolojiye sahip “katil uydular” geliştirdiğine inanan yetkililer, yeni radar sistemini, söz konusu tehlikeli uyduların takibinde kullanacak. Radar sistemi ayrıca, insan yapımı nesnelerin ve parçalarının oluşturduğu ve uydular ile diğer uzay görevleri için ciddi tehdit oluşturan “uzay çöplüğü”nü de takip edecek.

Uzayın barışçıl kullanımı için tehdit oluşturabilecek, her türlü nesneyi takip etmeyi hedefleyen hükümet, gerekli olması halinde ilgili ABD yetkilileri ile de bilgi paylaşımında bulunacak.

UZAY KİLİT UNSUR

Uzay faaliyetlerinin, hükümetin yeni Ulusal Savunma Programı Kılavuzları'nda yer alan ve güvenlik tedbirlerini çeşitlendirmek amacıyla oluşturduğu “çok boyutlu, entegre savunma” kavramının, kilit unsurlarından biri olduğu ifade ediliyor.