Japonya'dan stratejik alanlara 2,2 trilyon dolar yatırım

Devlet televizyonu NHK'nın kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tokyo hükümeti, gelecek 15 yılda kamu ve özel sektörle kapsamlı finansman tedarik etmeyi amaçlıyor.

Buna göre hükümet, yapay zeka dahil ulusal ekonomik güvenliği merkeze alacak 17 farklı sektöre 2040 mali yılına kadar yaklaşık 370 trilyon yen (2,2 trilyon dolar) yatırım yapacak.

Kabine üyelerinin haziran ayı içinde bir araya gelerek, yeni yatırım stratejisine karar vermesi ve duyurması bekleniyor.

YAPAY ZEKAYA YATIRIM

Japonya'da hükümet, yatırımı yapay zeka dahil stratejik alanlara yönlendirecek.

Yarı iletkenler, gemi inşası ve tersanecilik ile kritik minerallerin yer alacağı sektörlere yönelik yatırımlarla, Japonya'nın ekonomik güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.