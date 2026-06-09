JD Vance: İsrail ile çıkarlarımız İran konusunda ayrışabilir

ABD-İran-İsrail hattında kritik saatler...

İran ile İsrail arasında son günlerde yeniden yükselen gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesiyle şimdilik kontrol altına alınmış görünse de bölgede tansiyon düşmüş değil.

SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in "ortak çıkarlarının" bulunduğunu belirten Vance, "Öte yandan, çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var. (ABD Başkanı Donald Trump'ın) En net olduğu nokta, İsrail'in kendi hedefleri olsa da ABD'nin İran'daki temel hedefinin, nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamak olduğudur." dedi.

"İSRAİL İLE ÇIKARLARIMIZ İRAN KONUSUNDA AYRIŞABİLİR"

Vance, son bir buçuk yılda İran'la nükleer konuda uzun vadeli anlaşmaya varılabilmesi için uygun ortamın oluşturulduğuna işaret ederek, "İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak temelde bunun, ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

TRUMP, İSRAİL'İN İRAN KARŞISINDA YALNIZ KALABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, karşılıklı saldırıların bölgesel savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıklamıştı.