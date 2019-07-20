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Jean Claude Van Damme Türkiye’yi öve öve bitiremedi

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Türkiye’nin uğruna inandığı için Bodrum’a tatile geldiğini söyledi. Van Damme, Müslümanları ve Türkiye’yi öve öve bitiremedi.

İHA | 20.07.2019 - 11:12..
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Yaz tatilini Bodrum'da geçiren dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, kaldığı ultra lüks otelin restoranından akşam yemeği yedi. Yemek öncesinde küçük bir sürprizle karşılaşan Van Damme, karşısında salsa yapan dans ekibini görünce telefonuna sarılarak videolarını çekti.

Jean Claude Van Damme Türkiye’yi öve öve bitiremedi

"TÜRKİYE'NİN UĞURUNA İNANIYORUM"

Hiç kimseyi kırmayan ve oldukça neşeli tavırlarıyla da dikkat çeken Van Damme, Türkiye’nin kendisine uğurlu geldiğini belirterek “Türkiye’nin misafirperverliğini çok seviyorum. Türkiye’de çok güzel karşılanıyorum ve çok seviliyorum. Türkiye’ye sadece bu sebep için bile gelinir. Türkiye’nin uğuruna inanıyorum. Türkiye’ye ilk geldiğimde daha uçaktan inerken hissetim. Türkiye’nin uğuruna inandığım için geliyorum.” şeklinde konuştu.

Jean Claude Van Damme Türkiye’yi öve öve bitiremedi

"İSLAM TARİHİ MUHTEŞEM"

Bodrum’a davet eden arkadaşlarına da teşekkürlerini sunan Van Damme, “Türkiye birçok dinin ve kültürün buluştuğu bir ülkedir. İstanbul ise dinlerin ve kültürlerin buluştuğu en büyük şehirlerden biridir. Dinlerin yaşlarına baktığımızda Müslümanlık dünyanın en eski dinlerinden biridir. Müslümanlığın tarihine baktığımızda muhteşem bir geçmişi var.” dedi.

Jean Claude Van Damme Türkiye’yi öve öve bitiremedi

MASAJ YAPTIRDI

Arkadaşları tarafından Bodrum’a davet edildiğini de belirten Jean Claude Van Dammei “Bodrum tatilimin ilk günün çok güzel bir şekilde geçirdim. Kaldığım bu otelde bulunmaktan, bu ünlü film şirketinin isminin bulunduğu bu otelden de çok keyif aldım. Biz bir film çekeceğimiz zaman bir su tankı bir su havuzu olur, orada çekerdik filmlerimizi. Şu anda doğal bir deniz kenarındayız. Otelin kabanasında günümü geçirdim ve orada bir masaj yaptırdım. Bu suda yüzdüm ve Türkiye’nin bu suyunun güzelliğini ve uğurunu hissedebildim.” ifadelerini kullandı.

Jean Claude Van Damme Türkiye’yi öve öve bitiremedi

TÜRKİYE'DEN YAT ALACAK

Bodrum’a geliş amacının bir tanesinin de Türkiye’den güzel bir yat almak olduğunu belirten Van Damme, “Türkiye’den, özellikle de Bodrum’dan yat almak istiyorum bu sayede Türkiye’de özellikle Bodrum’da daha çok vakit geçirmek istiyorum."

Jean Claude Van Damme Türkiye’yi öve öve bitiremedi

TÜRK KAHVESİ VE LOKUMA BAYILDI

Türk yemeklerini çok sevdiğini sözlerine ekleyen Jean Claude Van Damme, “Türkiye’nin tattığım tüm yemekleri çok güzeldi. Özellikle sade Türk Kahvesi ve lokum çok seviyorum. Otelle girer girmez 3 tane ardı ardına sade Türk kahvesi içip yanında kokum yedim. Türkiye’de yeterince zaman geçirip değişik tatları ve değişik yemeklerini yeme imkanı bulacağım.” dedi.

Jean Claude Van Damme Türkiye’yi öve öve bitiremedi

Jean Claude Van Damme Türkiye’yi öve öve bitiremedi

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