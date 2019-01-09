Jeff Bezos boşanıyor

Online alışveriş devi Amazon’un kurucusu olan ve şirketinin değeri geçtiğimiz günlerde 1 trilyon doları aşan Jeff Bezos bu sefer kişisel hayatı ile gündemde.

25 YILLIK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRACAKLAR

Zira 54 yaşındaki Jeff Bezos, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile 48 yaşındaki eşi Mackenzie Bezos ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Miktro blog sitesi üzerinden yapılan ve eşinin de imzasının yer aldığı açıklamada Bezos, 25 yıllık evlilikleri sonrası dost olarak kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bezos'un serveti yaklaşık olarak 675 milyar TL.