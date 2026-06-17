Jeff Bezos'tan yapay zeka tartışmalarına yanıt: İnsanların yerini alamayacak

Yapay zeka, insanlığın tarihindeki en hızlı teknolojik dönüşümlerden birini tetikliyor.

Artık sadece fabrikalarda değil, yaratıcı sektörlerden hukuk bürolarına, tıptan eğitim alanına kadar pek çok meslekte insan emeğinin yerini alma potansiyeli taşıyor.

Bir yandan 'kitle işsizliği' ve mesleki yok oluş senaryoları tartışılırken, diğer yandan yapay zekanın verimliliği artırarak yeni iş alanları yaratacağı ve insanlığı daha anlamlı çalışmalara yönlendireceği görüşü savunuluyor.

TARTIŞMALARA NOKTA KOYDU

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, çarşamba günü Paris’te düzenlenen VivaTech teknoloji konferansında yaptığı bir konuşmada, bu konuya değindi.

Bezos, şirketlerin ihtiyaç duydukları çalışan sayısını bulmakta zorlanacağını, yapay zekanın insanların işini çalacağı yönündeki endişelere katılmadığını söyledi.

"YAPAY ZEKA, İŞGÜCÜ SIKINTISI YARATACAK"

Bezos, teknolojiye dair olumlu bir vizyon ortaya koyarak uzay girişimi Blue Origin ve fiziksel üretimi hızlandırmayı hedefleyen yeni yapay zeka girişimi Prometheus gibi projeler üzerinden insanlığa nasıl katkı sağlayabileceğini anlattı.

Bezos, şu sözleri kullandı:

"Birçok akıllı insan da dahil olmak üzere pek çok insanın, yapay zekanın insanları gereksiz hale getireceğine dair endişesi olduğunu biliyorum.

Bu bakış açısına kesinlikle katılmıyorum. Aslında yapay zekanın işgücü sıkıntısı yaratacağını düşünüyorum."

"İNSANLARIN YAPACAK SONSUZ İŞİ VAR"

Reuters/Ipsos'un bu ay yaptığı bir ankete göre, Amerikalıların yarısı yapay zekanın yükselişinin kendilerini veya evlerindeki bir kişiyi işsiz bırakabileceğinden korkuyor.

Yaklaşık 250 milyar dolar servetiyle dünyanın dördüncü en zengin insanı olan Bezos, insanların yapacak 'sonsuz' işleri olduğunu savundu.