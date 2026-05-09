Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge New York'ta sergilendi

Küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş skandalı...

ABD Adalet Bakanlığı'nın milyarder iş adamı Jefrrey Epsteine ilişkin kamuoyuna sunduğu milyonlarca belgenin yankıları sürüyor.

NEW YORK'TA EPSTEİN SERGİSİ

Söz konusu belgelere ve belgelerde isimleri yer alan kişilere yönelik soruşturma devam ederken Epstein’a ilişkin binlerce belge, New York’un Manhattan bölgesinde açılan bir sergide ziyaretçilere sunuldu.

İKİ KATLI BİR GALERİ ALANI DOLDU

Sergide, 3 bin 700’den fazla ciltlenmiş belge yer alırken, toplamda yaklaşık 3,5 milyon sayfayı kapsayan arşivin iki katlı bir galeri alanını doldurduğu belirtildi.

JEFFREY EPSTEIN SKANDALI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.