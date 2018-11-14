Jelena Karleusa'yı çıldırttılar

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkati çekerken Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic’in eşi Jelena Karleusa, kendisine yapılan kötü yorumlara tahammül edemiyor.

"DOĞAL VE BÜYÜK KIÇIMI ÖPÜN"

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca magazin basınında sıkça gündeme gelen Sırp şarkıcı, terbiyesiz mesajların ardından çileden çıktı. Jelena Karleusa, tepkisini şu ifadeleri kullanarak gösterdi: “Nefret ediyorum! Sizi küçük, zavallı, çirkin troller. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim; Benim doğal büyük kıçımı öpebilir ve bitkinlikten ölebilirsiniz. Ve evet bu yorumlarınızdan dolayı sizi engelliyorum hastalıklı insanlar! Anneleriniz sizleri bu hastalıklı halinizden çekip çıkarmalı. Bir sanatçı olmam, sürekli olarak göz önünde bulunmam, sizlere bana her zaman böylesine çirkin bir şekilde saldırma hakkı vermez."