taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9037
Euro
6.5468
Altın
1560.13
Borsa
122590.6
Gram Altın
296.111
Bitcoin
51332.45

Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra görüştü

Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Hollywood dünyasında dönemin en ünlü çiftlerinden biri olan ama 2005 yılında boşanan Jennifer Aniston ve Brad Pitt, dün akşam düzenlenen SAG Ödülleri'nde ayrılık sonrası ilk kez aynı karede görüntülendi.

JENNİFER'I ALDATMIŞTI

​Pitt'in rol arkadaşı Angelina Jolie ile ilişki yaşamasının ardından ayrılan ve haklarında birçok kez "Barışacaklar mı?" söylentisi çıkan çift, 2005 yılından beri ilk defa kameraların önünde birbirlerine sarılıp gülümsedi.

Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra görüştü

Dikkat çeken görüntülerin birinde Aniston Pitt'in göğsüne dokunuyor, Pitt de Aniston'ın kolunu tutuyor.

Pitt, “Once Upon a Time in … Hollywood” filmindeki rolünden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alırken Aniston “The Morning Show' dizisineki rolü için En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

​Pitt geçen sene Aniston'ın 50. yaş günü partisinde de görülmüştü ama eski eşiyle aynı kareye girmemişti.

Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra görüştü

Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra görüştü

Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra görüştü

İlginizi Çekebilir
Kenan Işık'ın son durumu
Usta oyuncu Kenan Işık, gözleriyle iletişim kurmaya başladı.
Mustafa Sandal, geri adım attı
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, kitabındaki Defne Samyeli anısını kaldırtıyor.
Demet Akalın: Hülya Avşar doğru söylemiş
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yıllar önce başına gelen bir anıyı anlattı.
Sinan Akçıl: Serdar'ın kalbi yeniden çarpmaya başladı
Bir mekanda buluşan Sinan Akçıl ile Serdar Ortaç, açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

109
Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

103
4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

77
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

105
Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

81
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

399
Karius sezon sonu gönderiliyor

Karius sezon sonu gönderiliyor

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir