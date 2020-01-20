Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra görüştü

Hollywood dünyasında dönemin en ünlü çiftlerinden biri olan ama 2005 yılında boşanan Jennifer Aniston ve Brad Pitt, dün akşam düzenlenen SAG Ödülleri'nde ayrılık sonrası ilk kez aynı karede görüntülendi.

JENNİFER'I ALDATMIŞTI

​Pitt'in rol arkadaşı Angelina Jolie ile ilişki yaşamasının ardından ayrılan ve haklarında birçok kez "Barışacaklar mı?" söylentisi çıkan çift, 2005 yılından beri ilk defa kameraların önünde birbirlerine sarılıp gülümsedi.

Dikkat çeken görüntülerin birinde Aniston Pitt'in göğsüne dokunuyor, Pitt de Aniston'ın kolunu tutuyor.

Pitt, “Once Upon a Time in … Hollywood” filmindeki rolünden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alırken Aniston “The Morning Show' dizisineki rolü için En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

​Pitt geçen sene Aniston'ın 50. yaş günü partisinde de görülmüştü ama eski eşiyle aynı kareye girmemişti.