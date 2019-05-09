Jennifer Lopez elbisesini ağlayarak giydi

ABD'de her yıl mayıs ayında gerçekleşen Met Gala geçtiğimiz gece sanatçıların büyük katılımıyla gerçekleşti.

HER YERDEN DEKOLTELİ ELBİSE

49 yaşındaki Jennifer Lopez, gecede derin göğüs, sırt ve bacak dekoltesi ile dikkat çeken pırıltılı bir elbise giydi. Kıyafetini de aynı renkte bir perukla tamamladı.

Jennifer Lopez'in ağlayarak giydiği elbise ViDEO

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, o gece herkesin bakışlarını üzerinde toplayan elbiseyi ilk giydiğinde gözyaşlarına engel olamadı. İki çocuk annesi ünlü oyuncu için Luigi Massi imzalı bu kıyafetin göz yaşartan bir anısı var.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

Jennifer Lopez, o pırıltılı elbisenin ardındaki gerçeği de şöyle itiraf etti: "Luigi ölmeden önce bu elbisenin provasını yapıyordu. Versace için çalışan tasarımcı Luigi Massi, bu elbiseyi Lopez'e hazırladığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. O yüzden de Lopez, elbisenin ilk provası sırasında 53 yaşındaki modacının ardından gözyaşı döktü."