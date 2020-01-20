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Jennifer Lopez geceyi takılarıyla aydınlattı

9 milyon dolarlık takısı ve kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'i yeniden büyüledi.

REUTERS | 20.01.2020 - 17:17..
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Hollywood'un yıldızlarını bir araya getiren SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) Los Angeles'taki Shrine Oditoryum'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

Ödül töreni adeta ünlü yıldızların şıklık yarışına dönüştü. Törende en dikkat çeken isim ise dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez oldu.

Jennifer Lopez geceyi takılarıyla aydınlattı

UZUN KUYRUKLU SIRTI AÇIK ELBİSE

Lopez, bu yıl ödül kazanamadı ama kıyafet tercihiyle geceye damgasını vurdu. Nişanlısı Alex Rodriguez'in eşlik ettiği 50 yaşındaki Lopez, Georges Hobeika imzalı siyah bir elbise giydi. Sırtı açık, askısız elbisenin uzun kuyruğu da Lopez'in güzelliğine güzellik kattı.

Jennifer Lopez geceyi takılarıyla aydınlattı

EN ŞIK KADINLARINDAN BİRİ OLDU

Kıyafetini aynı renk bir gece çantası ile tamamlayan Lopez, makyajda da aşırıya kaçmadı. Ve Jennifer Lopez'i gecenin en şık kadınlarından biri yapan ayrıntı ise kullandığı takıları oldu.

Jennifer Lopez geceyi takılarıyla aydınlattı

9 MİLYONLUK DOLARLIK KOMBİN

9 milyon doların üzerindeki takı seti, geceyi resmen aydınlattı. Harry Winston tasarımı olan küpeleri, gerdanlığı, iki bilekliği ve yüzükleri ile elmas madenine dönüşen Lopez, bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi.

Jennifer Lopez geceyi takılarıyla aydınlattı

Jennifer Lopez geceyi takılarıyla aydınlattı

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