Jennifer Lopez nişanlandı

49 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile 49 yaşındaki sevgilisi Alex Rodriguez nişanlandı. Rodriguez ile Lopez, Bahamalar'a tatile gitmişti.

YÜZÜĞÜ TAKTI

Çiftin Instagram'da paylaştığı fotoğrafta Lopez'in parmağına büyük bir nişan yüzüğü taktığı, Rodriguez'in kalp emojisiyle "Evet dedi" yazdığı görüldü.

4 ÇOCUK HAZIR

Lopez ve Rodriguez, 2017 yılından bu yana birliktelik yaşıyor. Çiftin hayatlarını birleştirmesi halinde bu, Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ikinci evliliği olacak. Çiftin önceki evliliklerinden ikişer çocuğu bulunuyor.