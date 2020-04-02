Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı

50 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez (44) ile birlikte Miami’de, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Çift, her zaman gittikleri ve salgın nedeniyle kapalı olmasına rağmen kendileri için özel olarak açtırdıkları spor salonunun arka kapısından çıktı.

İkilinin çıktıkları kapının üzerinde, “Bu spor salonu açık değildir. Evinizde kalın, güvende kalın.” yazısı dikkat çekti.

MASKELİ GÖREVLİ EŞLİK ETTİ

Spora olan tutkusuyla ve kaslı vücuduyla tanınan Lopez ile eski profesyonel beyzbol oyuncusu Rodriguez, spor salonundan çıkıp kendilerini kapıda bekleyen arabalarına giderken, yüzüne maske takmış bir görevli de onlara eşlik etti.

ISLAK MENDİLLE SİLDİ

Maskeli kişi, ünlü çift spor salonunun arka kapısından çıkarken kapı kolunu ıslak mendille tutarak açtı. Görevli ayrıca Jennifer Lopez aracına binerken de otomobilin kapı kolunu mendille tuttu.

SOSYAL PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU

Jennifer Lopez, sosyal medyada, salgın günlerini evde çocuklarıyla birlikte karantinada geçirdiğini gösteren paylaşımlar yapıyordu.