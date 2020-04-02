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Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı

Hayranlarına "Evde kalın" çağrısı yapan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan spor salonunu kendileri için özel olarak açtırarak spor yaptı.

Haber Merkezi |
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Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı

50 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez (44) ile birlikte Miami’de, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Çift, her zaman gittikleri ve salgın nedeniyle kapalı olmasına rağmen kendileri için özel olarak açtırdıkları spor salonunun arka kapısından çıktı.

İkilinin çıktıkları kapının üzerinde, “Bu spor salonu açık değildir. Evinizde kalın, güvende kalın.” yazısı dikkat çekti.

Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı

MASKELİ GÖREVLİ EŞLİK ETTİ

Spora olan tutkusuyla ve kaslı vücuduyla tanınan Lopez ile eski profesyonel beyzbol oyuncusu Rodriguez, spor salonundan çıkıp kendilerini kapıda bekleyen arabalarına giderken, yüzüne maske takmış bir görevli de onlara eşlik etti.

Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı

ISLAK MENDİLLE SİLDİ

Maskeli kişi, ünlü çift spor salonunun arka kapısından çıkarken kapı kolunu ıslak mendille tutarak açtı. Görevli ayrıca Jennifer Lopez aracına binerken de otomobilin kapı kolunu mendille tuttu.

Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı

SOSYAL PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU

Jennifer Lopez, sosyal medyada, salgın günlerini evde çocuklarıyla birlikte karantinada geçirdiğini gösteren paylaşımlar yapıyordu.

Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı

Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı

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