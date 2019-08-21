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Jennifer Lopez'in hamak keyfi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 50 yaşındaki ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 07:31..
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Geçtiğimiz haftalarda "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Jennifer Lopez, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Göz kamaştıran fiziğiyle dikkat çeken 50 yaşındaki Lopez, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Jennifer Lopez'in hamak keyfi

HAMAKTA POZ VERDİ

Şu sıralar erkek arkadaşıyla güneşli havanın tadını çıkaran Lopez, hamakta güneşlendiği sırada çekilen fotoğrafını Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Lopez’in yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

Jennifer Lopez'in hamak keyfi

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