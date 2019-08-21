Jennifer Lopez'in hamak keyfi

Geçtiğimiz haftalarda "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Jennifer Lopez, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Göz kamaştıran fiziğiyle dikkat çeken 50 yaşındaki Lopez, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

HAMAKTA POZ VERDİ

Şu sıralar erkek arkadaşıyla güneşli havanın tadını çıkaran Lopez, hamakta güneşlendiği sırada çekilen fotoğrafını Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Lopez’in yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni ve yorum aldı.