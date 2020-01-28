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Jennifer Lopez'in ikonik elbisesine uçuk fiyat

Dünyaca ünlü pop yıldızının ikonik yeşil elbisesi, alışveriş sitelerinde özel kullanıcılar için satışa çıkarıldı. Elbise için 55 bin TL isteniyor...

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 17:37..
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Jennifer Lopez'in efsanevi yeşil elbisesi, popülerliğini elden bırakmıyor.

VIP alışveriş yapanlar, Jennifer Lopez'in ikonik Versace elbisesini giymek için adeta sırada bekliyor.

BİRBİRLERİYLE YARIŞIYORLAR

Ultra zengin müşteriler, Net-a-Porter ve BrownsFashion.com gibi üst düzey moda sitelerinde satışa çıkan orman desenli yeşil elbiseye sahip olmak için birbirleriyle yarışıyor.

Jennifer Lopez'in ikonik elbisesine uçuk fiyat

İKİ VERSİYONU DA SATIŞTA

Versace tarafından tasarlanan elbisenin, iki versiyonu var. Bunlardan biri 2019 yılında Lopez'in podyumda giydiği kısa kollu model, diğeri de ise 2000 yılında Grammy Ödül Töreni'nde giydiği uzun kollu versiyonu.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İLGİ

Daily Telegraph, her iki parçaya da dudak uçaklatan bir etiket fiyatı olmasına rağmen eşi benzeri görülmemiş bir ilgi olduğunu ifade ediyor. Gazeteye konuşan BrownsFashion.com'un kadın giyim direktörü Ida Petersson, bu kadar pahalı bir ürüne böyle bir ilgi gösterilmesinin olağan dışı olduğunu belirtti.

Jennifer Lopez'in ikonik elbisesine uçuk fiyat

55 BİN TL FİYAT BİÇİLDİ

Elbisenin fiyatı bazı sitelerde farklılık gösterse de 7 bin pounda (yaklaşık 55 bin lira) bile alıcı bulabiliyor. Yeşil elbiseye, şu anki stokların 4 katı kadar talep var ve çoğu alışveriş sitesinde müşteriler bekleme listesine alındı.

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