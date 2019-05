Jennifer Lopez'in oğlu annesinin izinde

Anne ve babası gibi müzikle ilgilenen Max Munis, 'Jolene', 'I will always love you' gibi birçok popüler şarkıyı seslendirdi.

NİŞANLISI VE ESKİ EŞİYLE KATILDI

Jennifer Lopez'in nişanlısı 43 yaşındaki Rodriguez, o anları nişanlısının eski eşi Marc Anthony'nin de bulunduğu bir video ile takipçileriyle paylaştı.

"SUSUN..."

İkilinin ortasında otururken çektiği bu videoyu paylaşan beyzbol oyuncusu, "Şarkı söylemeyi bilenler söylesin. Söyleyemeyenler yerine oturup susun!" notunu yazdı.

