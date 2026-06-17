Jennifer Lopez'in pozu olay oldu! Görenler yorum yağdırdı

Netflix'in çok konuşulan romantik komedisi Office Romance ile adından söz ettiren 56 yaşındaki Jennifer Lopez, bu kez Fransa'daki performansı öncesinde verdiği bir pozla sosyal medyada tartışma yarattı.

Lopez, derin göğüs dekolteli ve taşlarla süslenmiş mini bir elbise tercih etti. Ancak hayranların dikkatini çeken şey kıyafetinden çok verdiği poz oldu.

Ünlü oyuncu, makyaj koltuğunda geriye yaslanmış halde ve bacaklarını genişçe açmış şekilde poz verdi.

"CANNES'DAYSANIZ.."

Fotoğrafı paylaşan makyöz Priano, paylaşımına, "Cannes'daysanız... iddialı olursunuz..." notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.