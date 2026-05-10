Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran beğeni!

Galatasaray, Süper Lig'in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken bir harekete imza attı.

ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMINA BEĞENİ

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi.

DAHA ÖNCE DE BEĞENMİŞTİ

Duran, daha önce de vatandaşı Davinson Sanchez'in Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımını beğenmişti.

FENERBAHÇELİLER TEPKİLİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Duran'ın bu hamlesine tepki gösterdi.