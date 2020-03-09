JÖH'lerden karlı tepelerde vatan nöbeti

Güvenlik güçlerinin teröristlere karşı amansız mücadelesi devam ediyor.

PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan ve bölgenin zorlu koşullarına rağmen fedakarca vatan savunması yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, gece gündüz demeden teröristlerin yaşam alanlarını, patlayıcıları tek tek tespit ederek kullanılamaz hale getiriyor.

TERÖRLE KARARLI MÜCADELE

JÖH Tabur Komutanlığına bağlı timler, Bitlis merkezi ve ilçelerinde dondurucu soğuklara rağmen vatandaşların huzur ve güvenliği sağlamak için terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

JÖH timlerinin karlı tepelerde vatan nöbeti ViDEO

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı yerlerde, özel kıyafet ve donanımlarıyla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan JÖH'ler, vatanın bölünmez bütünlüğü için elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor.

"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

JÖH Tabur Komutanlığı 3. Jandarma Komando Özel Hareket Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet Refik Özsoy, çetin kış şartlarına rağmen tüm azim ve kararlılıklarıyla operasyonları sürdürdüklerini söyledi.

"AYAK BASMADIĞIN TOPRAK SENİN DEĞİLDİR"

Devletin sağladığı imkanlarla her türlü zorluğa, hava ve arazi şartlarına uygun şekilde donatıldıklarını vurgulayan Özsoy, "Operasyonları kusursuz şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 'Ayak basmadığın toprak senin değildir' düsturuyla hareket ediyoruz. Bölgemizde en son bölücü terör örgütü unsurları etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız artarak devam edecektir. Milletimiz müsterih olsun, her zaman görevimizin başındayız." diye konuştu.

"MİLLETİMİZ, DUALARIYLA YANIMIZDA OLSUN"

Tim Komutanı Jandarma Üstçavuş Ahmet Yiğit ise; vatandaşların huzur ve güvenliğini tesis etmek için arkadaşlarıyla zor şartlarda görev yaptıklarını belirterek, "Her türlü arazi ve hava şartlarında tüm arkadaşlarımızla buralarda ayak basmadık yer bırakmadık. Gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Milletimizden tek isteğimiz duaları yanımızda olsun." ifadelerini kullandı.