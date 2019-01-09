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John Bolton, YPG'ye eziyet edilmemesini istedi

Dün İbrahim Kalın'la görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Suriye'ye girdiğinde YPG güçlerine eziyet etmemesi isteğinde bulundu.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 09:23..
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John Bolton, YPG'ye eziyet edilmemesini istedi

Türkiye'ye gelmeden önce YPG'yi kastederek yaptığı "Kürtleri koruyan bir anlaşma yapmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz" açıklamasıyla tepki çeken John Bolton, dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir görüşme gerçekleştirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı.

YPG'YE DOKUNMAYIN İSTEĞİ

Bolton, İbrahim Kalın'la yapığı görüşmede IŞİD'e karşı ABD'yle birlikte aynı kulvarda yer alan güçlere kötü muamele edilmemesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de IŞİD'le mücadele adı altında YPG ile aynı safta yer alıyor ve silah desteği veriyor. ABD'li komutanlar da her fırsata YPG'lilerin toplantılarına katılıyorlardı.

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