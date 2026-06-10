Jose Mourinho bir kez daha Real Madrid'in başına geçiyor

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Benfica'dan Jose Mourinho'nun Real Madrid'e transfer sürecine ilişkin resmi açıklama geldi.

Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyuran Real Madrid'in 63 yaşındaki Portekizli teknik adamı 15 milyon euro karşılığında takımın başına geçireceği belirtilirken Mourinho'nun sözleşmesinin feshedilmesi sürecine onay verildiği kaydedildi.

13 yıl sonra Real Madrid'de dönecek olan Mourinho'nun Benfica'daki ikinci döneminde ortaya koyduğu çalışmalara değinilen açıklama, tecrübeli teknik adama başarı dilekleriyle tamamlandı.

LİGİ YENİLGİSİZ TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezon Benfica'nın başında çıktığı 45 resmi maçta 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde eden Benfica, bu süreçte 86 gol atarken kalesinde 39 gol gördü.

Portekiz Ligi'nde 30 karşılaşmada takımın başında yer alan Mourinho, sezonu 80 puanla 3. sırada tamamladı.

Benfica, ligi yenilgisiz tamamlayan tek takım olma başarısını gösterdi.

Avrupa kupalarında Benfica'yı 9 maçta yöneten tecrübeli teknik adam, takımını UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off aşamasına taşımayı başardı.

Portekiz Kupası'nda 4 maçta görev alan Mourinho, Benfica'yı çeyrek finale ulaştırırken Lig Kupası'nda ise 2 karşılaşmada takımın başında yer aldı ve Benfica'nın organizasyondaki serüveni yarı finalde sona erdi.