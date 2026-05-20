Jose Mourinho, Samet Akaydın'ı Real Madrid'e istiyor iddiası görenleri güldürdü

Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho, dünya devi Real Madrid'in başına geçebilir.

Şu an Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran ünlü isim, haftalardır İspanyol deviyle görüşüyor.

Mourinho'nun, kısa süre içinde LaLiga devi Real Madrid'in başına geçmesi bekleniyor.

MOURİNHO, REAL MADRID'İN BAŞINA GEÇİYOR

Hem Mourinho hem de İspanyol deviyle ilgili gelişmeler sürerken sosyal medyada yayılan bir iddia görenleri güldürdü.

Buna göre geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun Rizespor forması giyen Samet Akaydın'ın Real Madrid'e götürmek istediği öne sürüldü.

GÖRENLERİ GÜLDÜREN İDDİA

Ortaya atılan asılsız iddiayla ilgili sosyal medyada espriler yapılmaya başlandı.

Akaydın'la ilgili iddia ise tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz yıl Tivibu Spor'a verdiği röportajda, "Jose Mourinho, 'Buradan ayrılayım, ilk transfer edeceğim isim sensin' dedi." ifadelerine dayanıyor.