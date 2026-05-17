Jose Mourinho, sezonu namağlup bitirdi

Fenerbahçe'den sezon başında kovulan Jose Mourinho, soluğu ülkesinin takımlarından Benfica'da almıştı.

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Estoril ile Benfica karşı karşıya geldi.

Estadio Antonio Coimbra da Mota'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Benfica, 3-1'lik skorla kazandı.

LİGİ NAMAĞLUP BİTİRDİ

Jose Mourinho ile son maçında Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Richard Rios, 15. dakikada Alexander Bah ve 16. dakikada Rafa Silva attı.

Estoril'in tek golü 90+1. dakikada Peixinho'dan geldi.

3. SIRADA YER BULDU

Bu sonucun ardından Benfica, ligi 34 maçta 23 galibiyet ve 11 beraberlikle namağlup ve 80 puanla 3. sırada bitirdi.

Estoril ise ligi 39 puanla 10. sırada noktaladı.