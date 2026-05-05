Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'dan ilginç istatistik: Hiç yenilmeden ikinci oldu
Bitime iki maç kala yenilgisizliğini sürdüren Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, 39. lig şampiyonluğunu kazanamadı. Kupayı Porto kaldırırken Lizbon ekibi, sezonu mağlubiyetsiz kapatması durumunda Avrupa'nın "yenilmeden şampiyon olamayanlar" listesine yazılacak.
Portekiz Süper Ligi'nde bitime iki maç kala ilginç bir tablo ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, garip bir istatistiğe imza attı.
Benfica sezon boyunca rakipleri karşısında yenilgi yüzü görmemesine karşın, kulübün 39. lig kupasını müzeye götüremeyecek.
HİÇ YENİLMEDİ AMA ŞAMPİYON DA OLAMADI
Hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Porto, ikinci sıradaki Benfica ile arasındaki puan farkını dokuza çıkararak şampiyonluğunu garantiledi.
Eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü Andre Villas-Boas'ın başkanlığını yürüttüğü Porto, oynadığı 32 maçın yalnızca birinde sahadan mağlup ayrıldı.
Benfica ise hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi, fakat 10 maçtan beraberlikle ayrıldı.
LİGİ YENİLGİSİZ TAMAMLAYACAK
Mourinho'nun ekibi, pazar günkü Braga maçından ve ligin son haftasında oynayacağı Estoril Praia karşılaşmasından mağlubiyetsiz ayrılırsa sezonu yenilgisiz tamamlayacak.
Aslında Benfica, bu durumu daha önce de yaşamıştı. 1977-78 sezonunda Porto, iki maç daha az berabere kalarak averajla kupanın sahibi olmuştu.