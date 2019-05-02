Josef Sural'ın eşinden duygusal mesaj

Ölümüyle Türkiye'yi ve forma giydiği Aytemiz Alanyaspor'u yasa boğan Josef Sural, geride eşini ve iki kızını bıraktı.

DUYGUSAL MESAJ

Geçtiğimiz günlerde ülkeden ayrılan Sural'ın eşi Denisa'dan ise duygusal bir mesaj geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Denisa, şunları söyledi:

"BENİ BEKLEMEYİN"

"Ne yazacağımı bilmiyorum, bir parçamı kaybettim. Telefondaki son sözün 'Beni beklemeyin, seni seviyorum' oldu. Seni hep böyle hatırlayacağım. Sevgi dolu bir eş, baba ve arkadaş. Hiçbir zaman kötü davranmadın, hep adil olmaya çalıştın.





"DÜNYADAKİ EN İYİ BABA SENSİN"

Dünyadaki en iyi baba sensin, bizi uzaktan bir yerden izlediğini biliyorum, iki harika kızımız için sana teşekkür ederim. Her gün onlara baktığımda seni göreceğim. Bu beni çok üzüyor çünkü seni nasıl sevdiklerini biliyorum, benim gibi...

"KİMSE ONU SENİN SEVDİĞİN GİBİ SEVEMEYECEK"

Melissa sadece 3 aylık ama onu nasıl sevdiğini biliyorum, çünkü o senindi. Ona her zaman ne kadar harika bir baba olduğunu hatırlatacağız. Vaneska için ise seni kaybetmek çok kötü bir durum. Çünkü hiç kimse onu senin sevdiğin gibi sevemeyecek.

"BU TRAJİK KADERLE SAVAŞMALIYIZ"

Hayat bir daha asla aynı olmayacak, her an öleceğimi hissediyorum sonra bunu yapmamam gerektiğini biliyorum çünkü sen de mutsuz olursun. Bu trajik kaderle savaşmalıyız. Nedenini sormayı asla bırakmayacağım. Seni sonsuza dek seviyorum aşkım."