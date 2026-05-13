Jujube çayı Kore’den çıkıp bir güzellik trendine dönüştü

Korece adıyla “daechu cha” olarak bilinen jujube çayı, kurutulmuş hünnap meyvesiyle hazırlanıyor. Sosyal medyada kusursuz cildin sırrı gibi anlatılsa da, bu çayı öne çıkaran şey yalnızca içeriği değil. Özellikle akşam saatlerinde tüketilen bu geleneksel içecek; sakinleşme hissi, uyku rutini ve içeriden bakım anlayışıyla birlikte konuşuluyor. Bu nedenle jujube çayı, yalnızca bir bitki çayı değil, Kore bakım kültürünün bir parçası gibi görülmeye başladı.

KORE’DE "İÇERİDEN BAKIM" FİKRİ ÇOK GÜÇLÜ

Kore güzellik kültürü uzun yıllardır yalnızca cilde sürülen ürünlerle sınırlı değil. Çorbalardan bitki çaylarına kadar birçok geleneksel tarif, içeriden bakım anlayışının bir parçası olarak görülüyor. Jujube çayı da bunlardan biri.

Türkiye’de hünnap olarak bilinen jujube meyvesi; Kore, Çin ve bazı Doğu Asya mutfaklarında uzun yıllardır tüketiliyor. Taze hali elmaya benzer hafif çıtır bir yapıdayken, kurutulduğunda daha yoğun, hafif karamelimsi bir tada dönüşüyor. Özellikle akşam saatlerinde sıcak tüketilen jujube çayı ise kafein içermediği için rahatlatıcı bir içecek olarak görülüyor.

SOSYAL MEDYA ONU BİR CİLT RİTÜELİNE DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada jujube çayının bu kadar hızlı yayılmasının nedeni yalnızca Kore trendleri değil. Birçok kişi bu çayı daha iyi uyku, sakinleşme hissi ve daha dinlenmiş bir görünümle ilişkilendiriyor. Zaten “cam cilt” görünümünün temelinde de yalnızca parlak ürünler değil; sağlıklı, nemli ve canlı görünen bir cilt algısı bulunuyor.

Jujube meyvesi üzerine yapılan çalışmalarda, meyvenin cildi etkileyebilecek bazı doğal bileşenler taşıdığı belirtiliyor. Ancak burada sosyal medyanın büyüttüğü önemli bir yanılgı da var: Jujube çayı tek başına cildi değiştiren mucize bir ürün değil. Cilt görünümünü uyku düzeni, stres seviyesi, beslenme, su tüketimi ve genel yaşam alışkanlıkları birlikte etkiliyor.

KORE EVLERİNDE BU ÇAY SAATLERCE KAYNIYOR

Geleneksel tariflerde kurutulmuş jujube meyveleri uzun süre kaynatılıyor. Meyveler yumuşadıkça suya doğal bir tatlılık ve sıcak kırmızıya yakın bir renk bırakıyor. Bazı tariflerde birkaç dilim taze zencefil, tarçın ya da çam fıstığı da kullanılıyor.

Yaklaşık 10-12 adet kurutulmuş hünnap yıkanıp hafif çizildikten sonra küçük bir tencereye alınıyor. Üzerine yaklaşık 4 su bardağı su ekleniyor ve karışım kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika kaynatılıyor. Daha yoğun aroma isteyenler, yumuşayan hünnapları ezip birkaç dakika daha kaynatabiliyor. Özellikle soğuk havalarda hazırlanan bu çay, klasik bitki çaylarından daha yumuşak ve hafif meyvemsi bir tada sahip.