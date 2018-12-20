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Julia Roberts'ın tuvalet anısı

Julia Roberts'tan tuvalette imza istemişler.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 06:47..
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Ünlü oyuncu Julia Roberts, ünlü olduğunu anladığı ilk anı sevenleriyle paylaştı. Ünlü olmanın çok zor olduğunu söyleyen Roberts, 'Bazen tuvalette bile rahat yok" dedi.

"KAPININ ALTINDAN KAĞIT UZATTI"

Güzek aktris, Hollywood Reporter’a şunları söyledi: “1988 yapımı ‘Mystic Pizza’da başrolü oynadıktan sonra Georgia’ya, annemi ve kardeşimi ziyarete gittim. Filmi izledikten sonra sinemanın umumi tuvaletinde bir kadın beni tanıdı ve kapının altından gönderdiği kağıda imza atmamı istedi. O gün şöhretin ne demek olduğunu anladım...”

Julia Roberts'ın tuvalet anısı

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